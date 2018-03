Англия Ман Юнайтед няма да бъде последният клуб в кариерата на Алексис Санчес 15 март 2018 | 13:02 - Обновена 0 0 0 0 2



"In some ways, I feel sorry for him."@rioferdy5 discusses Alexis Sánchez after another below-par display for Manchester United. pic.twitter.com/tQadySYbjk — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 13, 2018 Алексис Санчес има повече от 4 години до края на договора си с Манчестър Юнайтед , но чилиецът е сигурен, че няма да завърши кариерата си на " Олд Трафорд ", сподели той пред една от големите телевизии в Чили. 29-годишният полузащитник планира да играе за отбора на Универсидад де Чили преди да окачи футболните обувки на стената."Мисля, че ще изпълня мечтата на семейството си. Баща ми, който вече е в рая, беше голям почитател на Универсидад и мисля, че голяма част от семейството ми би искало да ме види да играя за този отбор. Преди играех за Коло Коло, с които спечелихме много отличия и всичко бе чудесно, но мисля, че всички ще ме разберат, защото това бе мечтата на баща ми. С милостта на бог ще изпълня тази негова мечта", заяви Алексис пред "Чиливижън".Санчес се присъедини към Манчестър Юнайтед през януари от тима на Арсенал в сделка, изпратила в обратната посока арменеца Хенрик Мхитарян.

