Имаше ли дузпа за Челси? (видео)

Испанските анализатори на Marca и AS - Андухар Оливер и Итуралде Гонсалес, смятат, че в дадената ситуация няма дузпа. “Алонсо почувства лекия контакт и умишлено пада”, заяви Оливер пред Radio Marca. От своя страна Маркос Алонсо е категоричен, че реферът е сбъркал в ситуацията: “Замахнах да шутирам и Пике ме повали. Убеден съм, че това е дузпа и червен картон”. Бившият играч на Челси Михаел Балак реагира в социалните мрежи, спомняйки си 1/2-финала с Барса през 2009 година: "Все същата история". Same old story #referee #BARCHE — Michael Ballack (@Ballack) March 14, 2018



Съдия: Damir Skomina 1 3 18 20 23 22 4 15 21 10 9 13 28 3 2 21 27 4 22 7 11 9 Ернесто Валверде Антонио Конте 4-4-2 3-4-3 Титуляри Марк-Андре тер Стеген 1 13 Тибо Куртоа Сержи Роберто 20 28 Сесар Аспиликуета Жерард Пике 3 27 Андреас Кристенсен Самюел Юмтити 23 2 Антонио Рюдигер Жорди Алба 18 15 Виктор Моузес Усман Дембеле 11 4 Сеск Фабрегас Иван Ракитич 4 7 Н'Голо Канте Серхио Бускетс 5 3 Маркос Алонсо Андрес Иниеста 8 22 Вилиан Лионел Меси 10 18 Оливие Жиру Луис Суарес 9 10 Еден Азар Резерви Алейш Видал 22 21 Давиде Дзапакоста Андре Гомеш 21 11 Педро Родригес Паулиньо 15 9 Алваро Мората 82' Еден Азар излиза Педро Родригес влиза 75' Маркос Алонсо жълт картон Усман Дембеле излиза 67' Оливие Жиру излиза Алейш Видал влиза Алваро Мората влиза Виктор Моузес излиза Давиде Дзапакоста влиза Лионел Меси гол 63' Серхио Бускетс излиза 61' Андре Гомеш влиза Андрес Иниеста излиза 56' Паулиньо влиза 49' Оливие Жиру жълт картон 45' Вилиан жълт картон Сержи Роберто жълт картон 22' Усман Дембеле гол 20' Лионел Меси гол 3' 3 Голове 0 4 Ъглови удари 6 6 Центрирания 18 1 Засади 6 7 Точни удари 3 2 Тъчове 6 1 Неточни удари 4 6 Удари от вратата 3 53 Притежание на топката % 47 1 Жълти картони 3 0 Блокирани удари 4 3 Смени 3 2 Контра атаки 1 10 Извършени фалове 17 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Барселона 6 4 2 0 9:1 (8) 14 2 Ювентус 6 3 2 1 7:5 (2) 11 3 Спортинг (Лисабон) 6 2 1 3 8:9 (-1) 7 4 Олимпиакос 6 0 1 5 4:13 (-9) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Лионел Меси 3' 2:0 Усман Дембеле 20' 3:0 Лионел Меси 63'

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
редактор - отдел "Футбол"

