Уизърдс се измъкнаха от Бостън след две продължения

The Wizards defeat the Celtics in 2OT led by Bradley Beal's 34 points. It's the 24th 20-point comeback in the NBA this season,



The Wizards are the 6th team with multiple 20-point comebacks this season (27-point comeback vs Knicks on Feb. 14 - largest comeback in NBA season). pic.twitter.com/GtyL82ESMA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 15, 2018

Брадли Бийл вкара 34 точки, даде 9 асистенции и овладя 7 борби, Маркийф Морис реализира 20 точки, Ото Портър-младши се отличи с 18, докато Томаш Саторански вкара 10 и даде 6 асистенции. Марчин Гортат единствен не завърши с двуцифрен точков актив от стартовата петица на Уизърдс. Френският център Иан Махинми се включи добре от пейката с 14 точки и 11 борби.



Близнакът на Маркийф - Маркъс Морис бе най-добър за Селтикс с 31 точки и 9 борби. Тери Розиър вкара 21 и направи 9 асистенции, а Джейсън Тейтъм също бе на висота с 19 точки. Резервите на отбора играха силно и вкараха общо 41 точки. Селтикс бяха без Ал Хорфърд, който е болен и без Кайри Ървинг, който има проблеми с лявото коляно, както и без Джейлън Браун и Маркъс Смарт.

The Celtics injuries vs the Wizards tonight:

Kyrie - OUT

Hayward - OUT

Horford -OUT

Jaylen Brown - OUT

Marcus Smart - OUT

Theis - OUT (season)

Jayson Tatum -PROBABLE



Wow. — Hoops City™ (@HoopsCityNBA) March 14, 2018

Домакините водеха с 14 точки след първата четвърт, но до почивката Уизърдс стопиха дистанцията наполовина, макар че в един момент изоставаха с 20, а след третата част вече водеха с точка. В последната четвърт двата отбора сменяха водачеството на няколко пъти, като Селтикс водеха със 103:106 малко преди сирената, но Джоуди Мийкс прати мача в продължение с тройка 2.6 секунди преди края - 106:106. Морис можеше да спечели двубоя за домакините, но пропусна.



Първото продължение завърши при резултат 115:115, като Джейсън Тейтъм пропусна един наказателен удар 3.1 секунди преди края му, след като секунда по-рано бе изравнил, а във втория допълнителен период Брадли Бийл вкара 4 от общо 9 точки на Вашингтон, за да поведе своите към победата - 125:124.

