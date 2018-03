Исус Христос се включи в отборната снимка на Канзас Сити

"Гледайте, Исус си прави селфита ето там!", възкликна мениджърът на Канзас Сити Роялс Нед Йост по време на вчерашното занимание на бейзболния тим от пролетните тренировки в МЛБ. Причината за почти богохулното твърдение бе присъствието на актьора Джим Кавийзъл в лагера в Сърпрайз, Аризона.Холивудската звезда, останал в историята с ролята си на Исус Христос в режисираната от Мел Гибсън драма "Страстите Христови" ( The Passion of the Christ, 2004 ), гостува на "кралските" по покана на бившия първи бейзмен Майк Суини, понастоящем специален асистент в ръководството на клуба.Кавийзъл дори изпълни актьорски ангажимент, като зае мястото на коуча Дейл Суейм в официалната отборна снимка на Роялс за 2018 г. Треньорът имаше насрочен медицински преглед заради схващане във врата и не можеше да присъства на фотосесията."Джим Кавийзъл облече униформата на Дейл и свърши чудесна работа, замествайки го. После просто ще сложим главата на Дейл във "Фотошоп" – обясни Йост, който разкри и част от напътствията на главния координатор на снимката Емили Пенинг. – Емили постоянно подвикваше: "Исус, трябва да мръднеш малко назад! Исус, радваме се, че си тук!". А Джим й отвърна: "Да, ще ви трябвам този сезон."Освен това Кавийзъл се включи в батинг практиката на Канзас Сити, влизайки в клетката срещу своя приятел Суини, който му бе питчер. "Досега не бях участвал в снимка, за да изобразя друг човек. Насладих се истински на тази възможност. Колко пъти изобщо може да попаднеш в отбор от МЛБ?", сподели 49-годишният американец.Накрая играчите и ръководството на "кралските" имаха частна прожекция на най-новия филм с Джим Кавийзъл – "Павел, апостол на Христос" ( Paul, Apostle of Christ, 2018 ), в който този път той играе един от учениците на Исус – евангелист Лука. Официалната премиера на лентата в САЩ е чак другия петък, 23 март.