Буфон и Алегри платили полета за погребението на Астори

Buffon personally paid for the private jet that took Juve players from London to Florence for Astori's funeral. He also rejected entering the church through a side-door to avoid the fans, to show the city of Florence that Juve stand by them through this tough moment. #LaNazione pic.twitter.com/iiAOuHEeXS — Tarek Khatib (@ADP1113) March 14, 2018

“Ла Национе” информира, че в хотела в английската столица след мача с Тотнъм Буфон обявил на съотборниците си, че е осигурен директен полет с частен самолет до Флоренция и който иска да присъства, да слезе във фоайето на хотела в 4:30 сутринта. Капитанът добавил, че ще разбере, ако някой предпочете да спи малко повече след толкова важен и изтощителен мач. Сутринта обаче всички играчи на “бианконерите” били будни и с желание да пътуват до Флоренция, само че частният самолет разполагал само с 12 места. В крайна сметка в самолета се качили: Джанлуиджи Буфон, Андреа Бардзали, Джорджо Киелини, Даниеле Ругани, Матиа де Шилио, Клаудио Маркизио, Федерико Бернардески, Миралем Пянич, Джанлука Песото, Марко Ландучи, Патрик Фолети и Масимилиано Алегри, а във Флоренция ги чакал доскорошният съотборник на Астори Федерико Бернардески.

Juventus players in Astori's funeral applauded by rival fans Fiorentina. Buffon, always classy man... pic.twitter.com/GSyNbOBogj — Photos of Football (@photosofootball) March 8, 2018

