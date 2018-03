Англия Стивън Хокинг направил формула за шансовете на Англия на световно първенство 14 март 2018 | 18:14 - Обновена 0 0 0 3 6



Acting Admin. Lightfoot on Stephen Hawking's passing: "Today, the world lost a giant among men, whose impact cannot be overstated... A longtime friend to NASA, Stephen...share[d] the excitement of discovery with all"



More: https://t.co/x7jiFLqKPa pic.twitter.com/owDbDSVyJo — NASA (@NASA) March 14, 2018

"Unfortunately, Eddie did not inherit my good looks." - Stephen Hawking talking about Eddie's portrayal in "The Theory of Everything". pic.twitter.com/j7dVHRjo7n — Eddie Redmayne Net (@eddieronline) March 14, 2018

Британският учен Стивън Хокинг, който почина на 76 години, е направил формула за шансовете на Англия на световното първенство пред 2014 г. За анализа той е взел предвид 45 мача на отбора на Мондиал след триумфа през 1966 г. Освен това е анализирал 204-те дузпи, изпълнени от англичаните в този период. Попитан какви са шансовете на Англия, ако се стигне дузпи, тогава той казал: "Англия не може да уцели задника на крава с банджо".След анализ на събраната информация астрофизикът е дал пет фактора, които ще се отразят на представянето на отбора - околната среда, физиологически, психологически, политически и тактически. Хокинг заявил, че Англия се представя по-добре на стадиони, които се намират на 500 метра надморска височина. Той добавил, че повишаване на температурата от 5 градуса по Целзий увеличава шансовете на тима с 59 процента.Определян от мнозина за най-великия учен на нашето време, Хокинг работи основно в областта на теоретичната физика. Освен това той се занимава с космология, астрономия и математика. Автор е на множество книги, а от "Кратка история на времето" са продадени над 10 милиона копия."Той беше символ на неограничените възможности на човешкия ум", пише "Гардиън" за родения на 8 януари 1942 г. в Оксфорд гений. На 22 г. получава диагнозата амиотрофична латерална склероза, с която се смята, че ще живее едва няколко години. Заболяването му обаче се развива необичайно бавно, той продължава работата си повече от половин век, макар и прикован в количка и с "електронен" глас, който се превърна в един от символите на съвременната наука.Хокинг и сър Роджър Пенроуз дават математическо доказателство, подкрепящо теорията на Големия взрив. Те свързват теорията на относителността на Алберт Айнщайн и квантовата теория, като предполагат, че времето започва с Големия взрив и приключва с черни дупки. Стивън Хокинг доказва, че черните дупки всъщност не са абсолютно черни, а излъчват енергия под формата на елементарни частици, докато изчерпат енергията си и избухнат.Освен научните постижения в квантовата механика той прави много за популяризирането на науката. Играе себе си в "Стар Трек: Следващото поколение" и има епизодични участия в сериалите "Теория за Големия взрив", "Семейство Симпсън" и други. През 2014 г. филмът "Теорията на всичко" разказва за периоди от живота му. Ученият консултира Еди Редмейн, който играе ролята на физика, а актьорът взима Оскар за изпълнението си.

