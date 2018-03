Тенис Нова звезда изгря в Индиън Уелс 14 март 2018 | 16:14 - Обновена 0 0 0 1 0



Опитни треньори като Хосе Игуерас определят бекхенда й с двете ръце като един от най-добрите в професионалния тенис, въпреки че тя едва сега започва да играе сред професионалистите. Със своите 178 сантиметра тя има и мощен сервис, който ще става още по-силен.



Друго впечатляващо бе спокойствието и увереността, които демонстрира, на 16-годишна възраст. Тя победи в два сета две много силни физически и опитни тенисистки - Анастастия Павлючевкова, поставена под номер 23, и Квитова, а това бе първото появяване на Анисимова на централен корт



Ръцете й може да трепериха, когато трябваше да затвори мача срещу Квитова, но по време на срещата нямаше много колебания. Аманда изглеждаше, че напълно контролира играта си - без да бърза и без да се притеснява, въпреки че двукратната шампионка от "Уимбълдън" я подлагаше на мощни атаки от двете страни.



"Причината е, че в съзнанието си Аманда вече е била там. Тя винаги се е виждала как играе на най-голямата сцена. Подготвя се за това, откакто е на осем години", коментира спокойствието, с което играе младата тенисистка генералният мениджър за развитието на играчите към Американската тенис асоциация Мартин Блекман.



We have an upset!



16-year-old @AnisimovaAmanda knocks out Kvitova 6-2, 6-4!



Reaches @BNPPARIBASOPEN fourth round! pic.twitter.com/zPBDH1Bh71 — WTA (@WTA) March 11, 2018

Потенциалът е очевиден, но номерът е да не се мисли за прекалено далечно бъдеще и да се поставят прекалено големи очаквания твърде рано. Анисимова вече има стабилен антураж, който да се грижи за нея. Той включва баща й, който е и нейн треньор - Константин Анисимов, майка й Олга, треньора Макс Фомин, консултанта Ник Савиано, агента й Гари Суейн, както и Макс Айзенбъд, вицепрезидент на IMG и дългогодишен агент на Мария Шарапова.



"Гледаме дългосрочно, казва бащата Анисимов. - Много сме щастливи, че тя се справя по-добре от очакванията, но в същото време оставаме много спокойни и разбираме, че тя е млада. Все още се развива, но със сигурност не е готова за пълен сезон на 16 години. Тя няма право да играе пълен сезон. Така че се опитваме да работим повече върху качеството, отколкото над количеството."



Справянето с процеса на узряването е една от загадките в тениса, въпреки че децата чудо вече не са толкова срещано явление както преди. Ограничения, създадени да предпазват младите играчи, им пречат да натрупат твърди много точки. Играта много повече разчита на физика и доминират по-опитните тенисисти. Освен това доста повече се разчита на целия отбор, като предимство имат тези, които могат да си позволят голям поддържащ персонал.



По последния показател Анисимова, която е най-младата тенисистка в топ 150, не отстъпва с нищо, като антуражът й включва и чихуахуата Майли, с която се отнасят като със звезда, но понякога създава проблеми при пътуванията.







Въпреки че Анисимова е подготвяна за шампион от малка и получава образование вкъщи, родителите й, които са имигранти от Русия, успяват да се въздържат. Последният пример - Аманда можеше да влезе в квалификациите на Откритото първенство на Австралия тази година, но тя и семейството й избраха да останат в Съединените щати, да работят върху фитнеса и развиването на играта й.



"Не исках да правя толкова дълго пътуване, след като не попаднах в основната схема. Така че реших да пропусна турнира и да направя истинска предсезонна подготовка, която продължи около осем седмици", споделя тенисистката. Тя прекара голяма част от нея на комплекса на Американската тенис асоциация във Флорида, а в резултат на това движението й по корта е значително по-добро в сравнение с миналия сезон.



Тя направи дебют на турнир от Големия шлем миналата година на "Ролан Гарос", където участва в основната схема с "уайлд кард". Тя отпадна в първия кръг, но по-късно през годината спечели US Open при девойките, като победи на финала друга сензация - 13-годишната Кори Гауф.



Сега на 14, Гауф е най-младата от новото поколение американски тенисистки, сред които е и Сиси Бели, която вече достигна до 45-о място в световната ранглиста. "Наистина е вълнуващо - това ново поколение, което идва", коментира Анисимова.







Критичният момент е да останеш концентриран върху развитието си, когато договорите и вниманието започнат да пристигат. "Опитвам се да използвам главата си повече, когато играя. Да играеш по-умно, а не просто да блъскаш топката и да опитваш невероятни удари през цялото време. Преди, когато бях извън корта, опитвах удари по правата - вече не го правя", споделя тенисистката.



Това, което бе впечатляващо в Индиън Уелс, е, че нейната мощна игра издържа срещу физическата игра, срещу която се изправи. "Аманда удря топката много, много добре, като може би вече е една от най-добрите", допълва Игерас, който е работил с Майкъл Ченг и Джим Къриър. Той е консултант на Американската тенис асоциация и често посещава тренировките на Анисимова.



"Тя е много солидна от основната линия с невероятна сила от двете страни, има много добър сервис и отлични волета. Тя е почти завършен играч и то на тази възраст. Ако хората около нея са достатъчно търпеливи и са концентрирани върху процеса, мисля, че след две, три, четири години тя ще може да прави почти всичко - някои неща по-добре от останалите, но без да има слабости в играта си", коментира още Игерас.



Това е доста силно изявление от опитен треньор, който рядко сипе похвали. Но всеки, който е гледал подхода й при победата над Квитова - сякаш за нея е поредния мач, е видял причините за големите надежди. "Никой не трябва да се превъзнася, но тя е специален играч", завършва Блекман.



Кристофър Клари, “Ню Йорк Таймс” Силата и прецизността на Аманда Анисимова са невероятни за годините й. Тя впечатли при дебюта си в Индиън Уелс. 16-годишната американка стигна до осминафиналите, като в третия кръг сложи край на серията от 14 поредни победи на Петра Квитова и то за малко повече от час, побеждавайки я с 6:2, 6:4. След това загуби от бившата номер 1 в света Каролина Плишкова, но впечатли всички с представянето си.Опитни треньори като Хосе Игуерас определят бекхенда й с двете ръце като един от най-добрите в професионалния тенис, въпреки че тя едва сега започва да играе сред професионалистите. Със своите 178 сантиметра тя има и мощен сервис, който ще става още по-силен.Друго впечатляващо бе спокойствието и увереността, които демонстрира, на 16-годишна възраст. Тя победи в два сета две много силни физически и опитни тенисистки - Анастастия Павлючевкова, поставена под номер 23, и Квитова, а това бе първото появяване на Анисимова на централен кортРъцете й може да трепериха, когато трябваше да затвори мача срещу Квитова, но по време на срещата нямаше много колебания. Аманда изглеждаше, че напълно контролира играта си - без да бърза и без да се притеснява, въпреки че двукратната шампионка от "Уимбълдън" я подлагаше на мощни атаки от двете страни."Причината е, че в съзнанието си Аманда вече е била там. Тя винаги се е виждала как играе на най-голямата сцена. Подготвя се за това, откакто е на осем години", коментира спокойствието, с което играе младата тенисистка генералният мениджър за развитието на играчите към Американската тенис асоциация Мартин Блекман.Потенциалът е очевиден, но номерът е да не се мисли за прекалено далечно бъдеще и да се поставят прекалено големи очаквания твърде рано. Анисимова вече има стабилен антураж, който да се грижи за нея. Той включва баща й, който е и нейн треньор - Константин Анисимов, майка й Олга, треньора Макс Фомин, консултанта Ник Савиано, агента й Гари Суейн, както и Макс Айзенбъд, вицепрезидент на IMG и дългогодишен агент на Мария Шарапова."Гледаме дългосрочно, казва бащата Анисимов. - Много сме щастливи, че тя се справя по-добре от очакванията, но в същото време оставаме много спокойни и разбираме, че тя е млада. Все още се развива, но със сигурност не е готова за пълен сезон на 16 години. Тя няма право да играе пълен сезон. Така че се опитваме да работим повече върху качеството, отколкото над количеството."Справянето с процеса на узряването е една от загадките в тениса, въпреки че децата чудо вече не са толкова срещано явление както преди. Ограничения, създадени да предпазват младите играчи, им пречат да натрупат твърди много точки. Играта много повече разчита на физика и доминират по-опитните тенисисти. Освен това доста повече се разчита на целия отбор, като предимство имат тези, които могат да си позволят голям поддържащ персонал.По последния показател Анисимова, която е най-младата тенисистка в топ 150, не отстъпва с нищо, като антуражът й включва и чихуахуата Майли, с която се отнасят като със звезда, но понякога създава проблеми при пътуванията.Въпреки че Анисимова е подготвяна за шампион от малка и получава образование вкъщи, родителите й, които са имигранти от Русия, успяват да се въздържат. Последният пример - Аманда можеше да влезе в квалификациите на Откритото първенство на Австралия тази година, но тя и семейството й избраха да останат в Съединените щати, да работят върху фитнеса и развиването на играта й."Не исках да правя толкова дълго пътуване, след като не попаднах в основната схема. Така че реших да пропусна турнира и да направя истинска предсезонна подготовка, която продължи около осем седмици", споделя тенисистката. Тя прекара голяма част от нея на комплекса на Американската тенис асоциация във Флорида, а в резултат на това движението й по корта е значително по-добро в сравнение с миналия сезон.Тя направи дебют на турнир от Големия шлем миналата година на "Ролан Гарос", където участва в основната схема с "уайлд кард". Тя отпадна в първия кръг, но по-късно през годината спечели US Open при девойките, като победи на финала друга сензация - 13-годишната Кори Гауф.Сега на 14, Гауф е най-младата от новото поколение американски тенисистки, сред които е и Сиси Бели, която вече достигна до 45-о място в световната ранглиста. "Наистина е вълнуващо - това ново поколение, което идва", коментира Анисимова.Критичният момент е да останеш концентриран върху развитието си, когато договорите и вниманието започнат да пристигат. "Опитвам се да използвам главата си повече, когато играя. Да играеш по-умно, а не просто да блъскаш топката и да опитваш невероятни удари през цялото време. Преди, когато бях извън корта, опитвах удари по правата - вече не го правя", споделя тенисистката.Това, което бе впечатляващо в Индиън Уелс, е, че нейната мощна игра издържа срещу физическата игра, срещу която се изправи. "Аманда удря топката много, много добре, като може би вече е една от най-добрите", допълва Игерас, който е работил с Майкъл Ченг и Джим Къриър. Той е консултант на Американската тенис асоциация и често посещава тренировките на Анисимова."Тя е много солидна от основната линия с невероятна сила от двете страни, има много добър сервис и отлични волета. Тя е почти завършен играч и то на тази възраст. Ако хората около нея са достатъчно търпеливи и са концентрирани върху процеса, мисля, че след две, три, четири години тя ще може да прави почти всичко - някои неща по-добре от останалите, но без да има слабости в играта си", коментира още Игерас.Това е доста силно изявление от опитен треньор, който рядко сипе похвали. Но всеки, който е гледал подхода й при победата над Квитова - сякаш за нея е поредния мач, е видял причините за големите надежди. "Никой не трябва да се превъзнася, но тя е специален играч", завършва Блекман.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1157

1