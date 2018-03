Уилямс признаха за проблеми с новия болид

Уилямс Мартини признаха, че техния нов болид има проблеми със стабилността при влизането в завои. Задвижваният от Мерцедес FW41 е първият Уилямс, създаден от самото начало от техническия директор Пади Лоу, и бележи сериозна промяна в концепцията в сравнение с предишните коли.

Лоу каза, че въпросните проблеми трябва да бъдат отстранени след Барселона. "Честно казано, стабилността в завоите е много доста разпространен проблем, но при нас нещата са по-тежки".

Той допълни още, че ако успеят да се справят с това, ще могат да записват и по-добри времена в обиколките, защото други аспекти на колата работят много добре. Също така обясни, че проблемите не се дължат само на един фактор, и че е нормално да има такива, когато някой отбор поеме по нов път на развитие на колата.

"Имаше много големи промени както в разработващия тим, така и по самия болид. Може и да отнеме време за развитие и усъвършенстване през сезона, та дори и през следващия".

Лоу все пак изрази пълна увереност в способностите на своя отбор. "Възможностите на Уилямс да измерват аеродинамичното представяне са едни от най-силните, които съм виждал. Имаме страхотен тунел" завърши той.

