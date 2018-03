Зимни спортове Линдзи Вон с 82-ра победа за Световната купа, Годжа взе глобуса 14 март 2018 | 14:17 - Обновена 0 0 0 3 1



Така американката се доближи на 4 победи от рекордьора в алпийските ски Ингемар Стенмарк (Швеция), който завърши кариерата си с 86 победи.

Lindsey Vonn likely going to lose the downhill crystal globe by 3 points, but she seems pretty enthused with her 82nd win. pic.twitter.com/K1Sz6878lv — Nick Zaccardi (@nzaccardi) March 14, 2018

Голямата радост, обаче, беше за олимпийската шампионка София Годжа от Италия, която финишира втора с изоставане от 6 стотни от секундата, но с това си осигури първа в кариерата си малка Световна купа. Тя завърши първа в подреждането в дисциплината спускане с 509 точки, като изпревари само с 3 точки Вон. "Невероятно е, че съм носителка на Световната купа в спускането. Щастлива съм. Винаги съм мечтата за този момент. Все още не мога да го осъзная. Вложих огромни усилия и в днешния старт. Беше много емоционално. Линдзи спечели, но аз взех глобуса", коментира Годжа.

Ultima ora. Sci, #SofiaGoggia vince il mondiale di discesa libera. La 25enne bergamasca arriva seconda nella discesa di #Aare e ma centra un altro trionfo con un 2018 da sogno, battendo una campionessa del calibro di #LindseyVonn pic.twitter.com/kTDc7X7YrH — Tg2 (@tg2rai) March 14, 2018

Трета на 28 стотни от секундата днес се нареди Алис Мак Кенис (САЩ). Тя записа първо класиране на подиума от 12 януари 2013 година, когато спечели единствената си победа за Световната купа в Санкт Антон в спускането.



Осигурилата си вече големия Кристален глобус Микаела Шифрин (САЩ) води в генералното класиране три старта преди края на сезона с 1673 точки, следвана от Уенди Холденер (Швейцария) с 1068 точки и Виктория Ребенсбург (Германия) с 897 точки.

'It's unbelievable!' @goggiasofia reacts to a dramatic finale win in the Downhill pic.twitter.com/GSgvzH0J5p — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 14, 2018

крайно класиране в спускането в Оре:



1. Линдзи Вон (САЩ) - 55.65 секунди

2. София Годжа (Италия) - 55.71

3. Алис МакКенис (САЩ) - 55.93

4. Виктория Ребенсбург (Германия) - 55.98

5. Жасмин Флюри (Швейцария) - 56.02

6. Йохана Шнарф (Италия) - 56.08



крайно класиране в дисциплината спускане за сезон 2017/2018:



1. Годжа - 509 точки

2. Вон - 506

3. Тина Вайратер (Лихтенщайн) - 394

4. Корнелия Хютер (Австрия) - 272

5. Микаела Шифрин (САЩ) - 256

6. Мишел Гизин (Швейцария) - 240



генерално класиране:



1. Шифрин - 1673 точки

2. Уенди Холденер (Швейцария) - 1068

3. Ребенсбург - 897

4. Петра Влъхова (Словакия) - 864

5. Годжа - 858

6. Вайратер - 847

