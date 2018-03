Легендата се завърна и се извини, че й отне толкова дълго (видео)

Toyota представиха новата GR Supra на Автосалон Женева и се извиниха на многобройните фенове, че им отне толкова дълго да направят това. "Искаше ни се да я покажем много по-рано", разкри изпълнителният директор на Toyota пред Drive.Този модерен спортен прототип демонстрира стремежа на компанията да върне най-легендарния си спортен автомобил. GR Supra възражда името и духа на най-обичания модел в спортната история на Toyota. Компактен, драматичен и истински състезателен, прототипът демонстрира потенциала за автомобил, който може да предостави висока скорост, както на пътя, така и на пистата.

С име, което олицетворява сила, скорост и маневреност, Supra вече четвърт век е дефиниция за редица автомобили от класа. Една от най-известните спортни коли на Toyota е GT с предно разположен двигател и задно задвижване на колелата, най-мощният масово произвеждан модел на Toyota. Днес, 16 години след спирането на производството му, този модел още се радва на емблематичен статут сред феновете на спортните автомобили.

Бъдещето е в забавлението от шофирането

С предно разположен двигател и задно задвижване на колелата, съвременна олекотена конструкция и интериор, предназначен за състезания, създаденият от Toyota състезателен протитип GR Supra с две врати, е перфектно олицетворение на философията ни за забавление от шофирането.

Прототип, разработен за състезания

Customers checking out the #GRSupraRacingConcept on the first day of the 2018 Geneva Motor Show. #Supra #GimsSwiss pic.twitter.com/10tlNDos00