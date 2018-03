Хаас: "Вече няма слаби отбори"

Шефът на американския отбор Хаас Гюнтер Щайнер смята, че тази година битката в средата на класирането ще е най-оспорваната досега, като цели 7 тима ще се състезават за титлата "най-добър от останалите".

Хаас постигнаха добри резултати по време на зимните тестове и се очертават като скрит фаворит за доминация в средата на стартовата решетка. "Трябва и можем да го постигнем" заяви Щайнер. "Миналата година завършихме осми, но бяхме в борбата за шеста позиция. 8 точки – не е много, но пък не е и трагедия".

В челото на таблицата се оформя отново битка между обичайните заподозрени – Мерцедес, Ферари и Ред Бул. По-надолу, където Хаас и Рено изглеждат в добра позиция за класиране, Щайнер все пак очаква още по-голямо съперничество между отборите.

"Тук вече няма слаби отбори" категоричен е шефът на Хаас. "Много е оспорвано в момента. Ще бъде най-конкурентния сезон във Формула 1 от много време насам".

Haas' Steiner: 'There is no weak team here anymore' https://t.co/tU1HezoDmM