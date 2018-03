Джошуа: Уайлдър удря като мелница

Бойни спортове

Антъни Джошуа се подигра на ударите, които използва неговият потенциален противник на ринга Дионтей Уайлдър. Очаква се двамата да се бият към края на годината. преди това Джошуа ще има много сериозно изпитание с непобедения световен шампион Джоузеф Паркър (Нзел).



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">EDDIE HEARN "JOSHUA THINKS WILDER AN EASY FIGHT! WANTS TO FIGHT NOW! 80%... <a href="https://t.co/bjyBekJYSb">https://t.co/bjyBekJYSb</a> via <a href="https://twitter.com/YouTube?ref_src=twsrc%5Etfw">@YouTube</a></p>— KING KONG BOXING (@kingkongboxing) <a href="https://twitter.com/kingkongboxing/status/973678951590711296?ref_src=twsrc%5Etfw">March 13, 2018</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Стилът на Паркър е много по-ефективен и хладнокръвен от този на Уайлдър. Ударите на Дионтей напомнят на мелница. Когато Паркър атакува, левият може и да не достигне до целта, но десният попада точно там. В повечето случаи съперниците му изпадат в нокаут."