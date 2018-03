Луис Ортис иска още един мач с Уайлдър

Бойни спортове

Луис Ортис - Кинг Конг, се надява да получи шанс, за да отмъсти за единствената загуба в неговата кариера. Кубинската звезда в тежка категория беше нокаутиран от Дионтей Уайлдър. Затова негов приоритет ще бъде да направи реванш с американеца.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Hearn: If Not For The Extra Time - Ortiz May Have Finished Wilder - Boxing News <a href="https://t.co/PBwlC0FYpx">https://t.co/PBwlC0FYpx</a></p>— KING KONG BOXING (@kingkongboxing) <a href="https://twitter.com/kingkongboxing/status/972251014752555009?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2018</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Надявам се да се завърна на ринга в края на лятото - коментира Ортис. - Феновете искат да видят още един бой с Уайлдър, ако той не се договори с Джошуа. Аз съм един от най-опасните съперници за него. Той желае да се бие с най-добрите. Даде ми един шанс и спечели. Затова има правото да диктува условията."