В гаража на Макларън с 360 градусова гледка (видео)

Макларън пуснаха кратко 360 градусово видео от предсезонната подготовка в Барселона, което предлага любопитен поглед "зад кулисите" в гаража на тима от Уокинг. В клипа може да се види също как Алонсо комуникира със своите инженери.

360 градусовото видео ви дава възможност да местите гледната точка с мишката и да разгледате обстановката и детайлите във всички посоки.

В туитър акаунта на Макларън се появиха и снимки от фотосесия на техните пилоти, които очевидно нямат търпение за първото състезание в Австралия...

From his favourite race throwback to reversing on track. 16 things you didn't know about @svandoorne: https://t.co/0y8ZOCWIIr pic.twitter.com/icEOfChuoN