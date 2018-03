Тенис Чилич се изложи в Индиън Уелс, Фелисиано спечели тежката битка със Сок 14 март 2018 | 09:01 - Обновена 0 0 0 0 1



Това бе 11-ата среща между двамата и седмата победа за германеца, който спаси и четириje точки за пробив, които имаше Чилич.



Хърватинът загуби само 12 точки в 10-те си сервис гейма, но допусна по един пробив във всеки от сетовете, подарявайки победата на съперника си, който материализира всичките си възможности за брейк.



Incredible hustle from @cilic_marin!#BNPPO18 pic.twitter.com/PibcG3amPA — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2018

Така Филип Колшрайбер се класира за осминафиналите на турнира за първи път от 2011 година насам, като там ще срещне французина Пиер-Юг Ербер. Той от своя страна поведе с 6:2, 3:1 на сънародника си Гаел Монфис, преди далеч по-опитният Монфис да се откаже заради травма в гърба.



Напред продължава и 36-годишният Фелисиано Лопес, който записа осма победа за сезона след тежък двубой и триумф със 7:6(6), 4:6, 6:4 над поставения под №8 Джак Сок след 2 часа и 25 минути престой на корта. Така той за четвърти път достигна до топ 16 в Индиън Уелс.



Feliciano Lopez survives a battle with top American Sock in Indian Wells.



https://t.co/7K5DUjAxfL #ATPMasters1000 pic.twitter.com/QTRSkhjCh4 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 14, 2018

Това беше тяхният четвърти сблъсък, а испанецът постигна първа победа след две загуби. Той игра по-добре в решаващия сет и след един единствен пробив в петия гейм се поздрави с победата. В битка за четвъртфиналите Фелисиано ще играе с друг американец - 18-ия поставен Сам Куери.



