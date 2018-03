Фетел няма притеснения за темпото на Мерцедес

Себастиан Фетел е уверен в добрите шансове на Ферари преди началото на сезона и заяви, че няма притеснения за темпото на опонентите от Мерцедес.

След като завършиха силно миналата година, Ферари направиха успешни тестове в Барселона, като дори записаха най-бързата обиколка от всички. Появиха се, обаче, предположения, че Мерцедес не са разкрили истинската си скорост. По-притеснителното са някои изчисления, според които не само Мерцедес, но и Ред Бул са по-напред от Скудерия по отношение на темпото в дълга серия от обиколки.

Фетел, обаче, заяви, че не вижда проблем в това, тъй като времената по време на тестовете не са адекватни на условията по време на състезание.

Sebastian Vettel insists he is not worried about Mercedes and Red Bull's pre-season pace and backs Ferrari in #F12018



"I think we're starting from a good base. I have confidence in our car."https://t.co/6Jb40z3TJI #SkyF1 pic.twitter.com/Ku5xW3o0nb