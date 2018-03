Тенис Надал и Федерер продължават да флиртуват с историята 13 март 2018 | 17:40 - Обновена 0 0 0 0 1



Nadal becomes 3rd player to spend 500 total weeks in Top 3



RF: 662*

Connors: 595

Nadal: 500*

Lendl: 499

Djokovic: 494*



*Active Players — Roger Laver (@DonaldTendulkar) March 12, 2018

Лидер в класацията е Роджър Федерер с 662 седмици, а втори е Джими Конърс с 595. Съвсем близо до Надал пък е сръбската суперзвезда Новак Джокович, който е с 494 седмици в Топ 3, а към днешна дата е №13 в света.







В момента Надал е №2 в света, като миналия месец отстъпи мястото си на върха на 36-годишния Федерер.



Federer moves into 2nd position (overtakes Connors) for total weeks in top 100 on @ATPWorldTour



Agassi: 1019

Federer: 964*

Connors: 963

Santoro: 943

Youzhny: 868*

Lendl: 852

McEnroe: 835

Feliciano Lopez: 819*

Ferrer: 817*

Haas: 783

Vilas: 779

Nadal: 778*



* = Active player — Roger Laver (@DonaldTendulkar) March 13, 2018

Самият Федерер също записа интересно постижение в понеделник. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" пък се изкачи на второ място в класацията за най-много седмици в Топ 100, изпреварвайки Джими Конърс. Швейцарецът вече е с 964 седмици и пред него е само рекордьорът Андре Агаси с 1019. Макар и възстановяващ се от травма на бедрото в момента, носителят на 16 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал записа изключително постижение. 31-годишният испанец стана третият играч в историята с 500 седмици в Топ 3 на световната ранглиста. До понеделник Рафа делеше четвъртото място в тази класация с Иван Лендъл, като двамата имаха по 499 седмици в Топ 3.Лидер в класацията е Роджър Федерер с 662 седмици, а втори е Джими Конърс с 595. Съвсем близо до Надал пък е сръбската суперзвезда Новак Джокович, който е с 494 седмици в Топ 3, а към днешна дата е №13 в света.В момента Надал е №2 в света, като миналия месец отстъпи мястото си на върха на 36-годишния Федерер.Самият Федерер също записа интересно постижение в понеделник. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" пък се изкачи на второ място в класацията за най-много седмици в Топ 100, изпреварвайки Джими Конърс. Швейцарецът вече е с 964 седмици и пред него е само рекордьорът Андре Агаси с 1019.

