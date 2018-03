Лека атлетика Четирима световни шампиони от Бирмингам сигурни за Диамантената лига в Париж 13 март 2018 | 16:16 0 0 0 0 0



A post shared by Christian Coleman (@_coleman2) on Mar 3, 2018 at 6:05pm PST Крисчън Коулман - новата машина в спринта

Юсейн Болт прекрати атлетическата си кариера през миналата година, но на хоризонта бързо се появиха няколко младежи със свежи сили, които искат да заемат мястото му като №1 в спринта. 22-годишният американец записа личен рекорд на 100 метра от 9.82 секунди през 2017-а и спечели сребро в същата дисциплина на Световното първенство в Лондон. Тази зима пък Коулман подобри и световния рекорд на 60 м с 6.34 сек, а след това си осигури и планетарната титла в Бирмингам.



A post shared by IAAF Diamond League (@diamondleagueathletics) on Mar 9, 2018 at 5:05am PST Мария Ласицкене - непобедимата

Тя може да е само на 25 години, но руската звезда в скока на височина може да се похвали с доста отличия от големи форуми. Ласицкене има по две световни титли на открито (2015 и 2017) и в зала (2014 и 2018), а освен това е и шампионка от Младежките олимпийски игри през 2010 г. Рускинята няма загуба в сектора за скок на височина вече 38 поредни състезания. Тази зима тя постигна личен рекорд в зала от 2.04 м, а най-доброто й постижение на открито е 2.06 м от Лозана през 2017-а, което я нарежда на пето място във вечната ранглиста на дисциплината. Ласицкене вече навъртя и доста опити на 2.10 м, атакувайки световния рекорд на Стефка Костадинова от 2.09 м.



A post shared by Renaud Lavillenie (@airlavillenie) on Mar 9, 2018 at 10:19am PST Рено Лавийени и Кевин Майер - френските звезди

Рено Лавийени и Кевин Майер спечелиха световните титли в овчарския скок и в седмобоя в Бирмингам и със сигурност ще има какво да предложат на сънародниците си на 30 юни. Миналата година Лавийени успя да победи световния шампион на открито Сам Кендрикс у дома, но през 2018-а двамата може и да си разменят местата. Майер записа победа в триатлона (с лични рекорди от 13.73 сек на 110 м/пр и 70.54 м в хвърлянето на копие) и отново ще се опита да зарадва сънародниците си със силни резултати.

