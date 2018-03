Франция “Найк” с ключова роля за трансфера на Неймар в Реал 13 март 2018 | 16:02 - Обновена 0 0 0 3 9 Лионел Меси.



“Найк” иска да облича “белия балет”, защото това е клубът с най-много фенове в света, който обаче не получава толкова големи средства от спонсора си, колкото останалите европейски грандове. “Лос меренгес” имат договор с “Адидас” до 2020 г. на стойност 40 млн. евро на година.

AS cover: Nike has the key to Neymar! It could finance part of Neymar’s signing to Real Madrid in exchange of signing a sponsorship with the club! Adidas only pays Madrid €40M annually and they have a contract until 2020. pic.twitter.com/ORDCxwUKR8 — SB (@Realmadridplace) March 13, 2018

При финансова подкрепа от страна на “Найк” 400-те млн. евро, които ПСЖ иска от Реал Мадрид за бразилската си перла, вече не изглеждат толкова невъзможни за плащане. Операцията може да се осъществи още това лято.



Не е нужно да се чака до 2020 г., когато изтича актуалният спонсорски договор на мадридския гранд. В последните години има случаи, при които клубовете сами късат договорите си с “Адидас”. Примери за това са

Real Madrid have made first contact with Neymar's father pic.twitter.com/r6XKkkKOBE — David Bravo Premium IPTV (@bravodavid98) March 9, 2018

Евентуалната сделка с “Найк” може да се окаже стратегията, с която Реал Мадрид да си осигури бъдещия “галактико” след Кристиано Роналдо и Лео Меси. От своя страна, американската фирма така може да си отмъсти за удара, който немците нанесоха с отмъкването на



През 2016 г. “Найк” удължи договора си с Барселона за 105 млн. евро годишно (или 155 млн. евро при постигане на определени цели). Сега оттам предлагат на мадридчани подобна сума, но към нея ще се добавят парите, с които ще помогнат за привличането на Неймар.



