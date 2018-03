Формула 1 Продават легендарен състезателен костюм на Сена 13 март 2018 | 15:15 - Обновена 0 0 0 0 0



Жълтият костюм на една от най-великите личности във Формула 1 – Аертон Сена е трудно да се сбърка. Когато името му изплува в съзнанието на феновете на Формула 1, той е или със своя жълт, или със своя червен костюм. Пилотът, който спечели три световни титли и си отиде след катастрофа в пика на кариерата си през 1994 година, се превърна в безсмъртен любимец на всички фенове на шампионата. Един от онези легендарни жълти костюми бе включен в аукциона на финансовата компания RM Sotheby's. С него харизматичният бразилец спечели първата си от рекордните шест победи в Монако и още седем подиума през успешния сезон 1987. Именно с него Ф1 отборът Лотус спечели последната си победа във Формула 1 историята си. Същата година Сена финишира трети в генералното класиране зад Нелсън Пикет и Найджъл Менсъл, а накрая си каза сбогум с отбора, преминавайки в Макларън. Formula One legend Ayrton Senna's race suit is up for auction https://t.co/2Pz1ECPMdC pic.twitter.com/VPmwhu5sGH — Jalopnik (@Jalopnik) March 13, 2018 Пътят на костюма, след като Сена спира да го носи пък е повече от любопитен. Трикратният шампион го подарява на брата на своя физиотерапевт, който няколко години го държи в своя магазин преди да го продаде в Канада. Оттам пък след още няколко години той се връща в Монако, където е и днес. RM Sotheby's го откупува от една от най-луксозните галерии и сега го включва в своя аукцион през май почти 24 години след смъртта на Сена. Великият пилот е поставил и своя автограф на него. Компанията не е упоменала първоначална цена на костюма, но това не означава, че ще бъде евтин. От Hemmings и Motor Authoruty споделят, че през 2014 друга екипировка на Сена е била продадена за 76 хил. долара, а през 2012 година негова каска е сменила собственика си за 114 хил. долара. Suit Up In Ayrton Senna's Lotus Coveralls Of The 1987 Monaco GP | Carscoops https://t.co/RXT0YQhWg9 — Carscoops (@Carscoop) March 13, 2018 Със сигурност ще има не един и двама души готови да дадат пари за него, но ние се надяваме той да не напуска Монако, защото може би там е най-правилното му място.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

