Лека атлетика Поци вярва, че световната титла е само началото 13 март 2018 | 13:23 - Обновена



“Честно казано не знаех, че съм спечелил. Знаех, че бях зад него през повечето време от състезанието и ударих препятствие. Бях насочил вниманието си към таблото, защото понякога резултатът се появява изведнъж. Не исках да бъда последния, който ще разбере. Джарет ме попита дали мисля, че съм спечелил и аз говорех с него, докато чакахме. Фотофинишът излезе и не можех да видя добре. Джарет ми каза, че съм спечелил и след това го произнесоха ясно. Беше истинско удоволствие и просто гледах семейството и приятелите си в публиката да се наслаждават”, разказа за емоциите си след финала британецът.



Обичайните допинг проверки, церемонията по награждаването и срещите с медиите отнемат още 5 часа на Поци преди да започне да празнува истински.



A post shared by Andrew Pozzi (@apozzi93) on Mar 8, 2018 at 12:36pm PST “Означаваше много да спечеля. Щях да съм обезкуражен със среброто. Златото беше всичко, което исках за тази година”, допълни Поци.



Преди да стигне до това злато обаче британецът имаше доста проблеми, заради които дори обмисляше отказване от спорта. Това се случва през 2012 г., когато контузия го спря от участие на Олимпийските игри в Лондон и последва операция. Това е моментът, когато той обмисля да прекрати спортната си кариера. Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. отново не са най-щастливият момент за него, след като не успява да влезе във финала на 110 метра с препятствия.



A post shared by Andrew Pozzi (@apozzi93) on Mar 5, 2018 at 11:13am PST Златото на Европейското първенство в зала в Белград през миналата година му връща надеждата.



“Единствената причина, поради която се задържах толкова дълъг период, беше, защото знаех, че мога да спечеля на най-високо ниво. Аз не исках просто да се завърна и да вляза в отбора. Исках да печеля на световната сцена. Да започна да правя това е невероятно удовлетворяващо”, каза още препятственикът.



Пред Поци тази година предстоят още две големи първенства - Игрите на британската общност в Голд Коуст през април и Европейското първенство на открито в Берлин.



“Искрено вярвам, че това е началото на по-големи неща”, завърши Поци.



