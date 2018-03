Александър Георгиев със силен мач и победа с Ню Йорк Рейнджърс (видео)

Роденият в Русе Александър Георгиев записа втората българска победа в НХЛ. 22-годишният страж беше титуляр за Ню Йорк Рейнджърс при успеха с 6:3 над Каролина Хърикейнс. Георгиев направи силен мач и приключи с 41 спасявания, което означава, че е отразил 93,2% от ударите към вратата си.

. @19Vesey with the hat trick, Georgiev with 41 saves as #NYR double up the Hurricanes, 6-3, @TheGarden . Recap: https://t.co/KVxqGErAf4 pic.twitter.com/ZRrMCbSGqM

Това беше пети мач за младия вратар в НХЛ, като в предишните четири имаше три загуби и една победа (над Едмънтън Ойлърс на 3 март). Бившият младежки национал на Русия премина в Ню Йорк Рейнджърс от финландския ТПС Турку през лятото, но беше пратен в сателитния отбор на „рейнджърите“ от Американската хокейна лига – Хартфорд Уулф Пек. Нюйоркчани го привикаха в първия си тим през февруари заради контузията на Ондържей Павелец.

#NYR take it 6-3 over Carolina! s by @19Vesey (3), @zuccarello36 (2) and @Vladdy18 ! Georgiev with 41 saves! pic.twitter.com/6bN4kjqPS2

Джими Веси се отличи с хеттрик за Ню Йорк Рейнджърс при успеха над Карилона. Матс Цукарело добави две попадения, а един път се разписа Владислав Наместников. Мика Зибанеджад блесна с три асистенции. Теуво Теравайнен, Лий Стемпняк и Виктор Раск бяха точни за „ураганите“, а вратарят Скот Дарлинг отрази 17 удара.

“I would say I feel a bit more confident, but pretty much the same guy, same goalie just playing my game.” Alexandar Georgiev on how he's feeling after making 41 saves for his first win @TheGarden. #NYR pic.twitter.com/vbiGWb5Y1o