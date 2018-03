Ред Бул няма да решат за двигателя преди края на лятото

Кристиан Хорнер отвърна на Рено, че Ред Бул няма да се съобрази с поставения ултимативен срок до края на май по въпроса дали ще останат с техните двигатели и през следващата година. Не е тайна, че Торо Росо приеха сделка с Хонда за 2018, за да изпробват партньорството. Ако задвижващата единица на японската компания покаже добри резултати, напълно е възможно отборът на Ред Бул също да премине към нея.

В момента отборът на енергийната напитка ползва мотори Рено, но Хорнер е на мнение, че те са стигнали своя лимит откъм представяне. Партньорските отношения между Ред Бул и френския производител са обтегнати.

"Трябва да видим как ще потръгне годината, но ако имаме недостиг на мощност, ще трябва да компенсираме с болида" заяви Кристиан Хорнер.

"Проблемът е, че това поколение регулации за двигателите не е толкова добро за Рено, колкото е за Мерцедес и Ферари".

#F1 News: No May engine deadline for Red Bull - Horner: Mar.12 (GMM) Christian Horner has hit back at Renault's imposition of a May deadline to decide its engine supplier for 2019. https://t.co/7LgvYJ5bKc © F1reports pic.twitter.com/QgQd4ObPxb