Алонсо обмислял да напусне Ф1, но сега не вижда причина да бъде песимист

Въпреки своята четвърта поредна проблемна зимна подготовка, пилотът на Макларън Фернандо Алонсо разкрива, че не е песимист. Британският тим взе решението да замени доставчика си на двигатели Хонда с Рено за сезон 2018, но дори с него не успя да осъществи успешни тестове."Не виждам никаква причина да бъда песимист. Макларън е вторият най-добър отбор в историята на Формула 1, Рено е един от най-добрите производители на двигатели някога и сме пълни с амбиция. Не виждам защо между нас да не потръгне", заяви Алонсо в интервю за испанското радио Onda Cero.

Испанецът допълни, че никога не му е минало през ума да смени Макларън за друг Ф1 отбор, но периодът 2015 – 2017 е бил труден за справяне. Именно тогава той е обмислял да сложи край на кариерата си във Формула 1. "Животът ми е основан на конкуренция и победи. Когато ми лиспват победи, ми е трудно, но така уча други неща. През тези години очите ми се отвориха и за други легендарни състезания като Инди 500 и "24-те часа на Льо Ман". Всичко се случва с причина. Тези години бяха изключително трудни, но сега съм щастлив, защото се превърнах в много по-завършен пилот".

Макларън демонстрира високи очаквания при представянето на новия оранжев болид, като дори разкри възможности за победа този сезон. Алонсо сподели, че плановете на екипа не са се променили: "Искахме да подобрим представянето си от последните три години и да се доближим възможно най-много до трите най-силни отбора. Напът сме да направим това". Двукратният шампион също така призна, че никой вътре в тима не очаква битка с Мерцедес, Ред Бул и Ферари за титла през 2018-а. "Макларън може да направи скок и от деветата позиция да се доближи до тях и да се бори за подиум. Още когато бе сключена сделката с Рено, си казахме, че трябва да се задържаме в топ 5 на всяко възможно състезание, да се борим за подиум и да бъдем в Q3".

It was a productive morning for Fernando Alonso, until this stoppage



47 laps on the board before an oil leak spoiled the fun



Can they turn it around this afternoon?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuJzfr7VjO