Тенис Григор остава №4 в света след контузия на Доминик Тийм в Индиън Уелс 13 март 2018 | 09:17 - Обновена 0 0 0 1 20



Dominic Thiem rolled his ankle at one point in the match after being treated for a bloody nose #BNPPO18 pic.twitter.com/eLurwgBC28 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2018

Отпадането на Тийм означава, че Григор Димитров запазва четвъртото си място в световната ранглиста. Австриецът единствен можеше да измести българина, но само при титла в Индиън Уелс. Както е известно, 26-годишният българинът напусна "Мастърс"-а рано-рано след загуба с 6:7(4), 6:4, 3:6 от 39-ия в класацията на АТР испански ветеран Фернандо Вердаско.



Hope the recovery is swift, @ThiemDomi



The no.5 seed bows out after rolling an ankle and @PabloCuevas22 moves on.#BNPPO18 pic.twitter.com/cDBBkaqONx — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2018 Доминик Тийм приключи участието си на турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс, след като контузия не му позволи да завърши мача си срещу Пабло Куевас. Австриецът започна отлично и спечели първия сет с 6:4, но в средата на втория получи травма на десния глезен. Той остана на корта и продължи да се бори, но физическите проблеми затрудняваха играта му и мачът бе прекратен при резултат 3:6, 6:4, 4:2 в полза на съперника му.Отпадането на Тийм означава, че Григор Димитров запазва четвъртото си място в световната ранглиста. Австриецът единствен можеше да измести българина, но само при титла в Индиън Уелс. Както е известно, 26-годишният българинът напусна "Мастърс"-а рано-рано след загуба с 6:7(4), 6:4, 3:6 от 39-ия в класацията на АТР испански ветеран Фернандо Вердаско.

Още по темата

0 0 0 1 20 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7663 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2