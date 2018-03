Хамилтън с обръщение към феновете (видео)

Настоящият четирикратен световен шампион Люис Хамилтън пусна обръщение към феновете преди отпътуването за старта на сезона в Австралия.

Британецът се подготвя да защити титлата си и да се бори за пета в започващия на 25 март шампионат. Люис направи много продуктивна тестова сесия в Барселона миналата седмица, похвали колата и по всичко изглежда, че "силата ще бъде с него".

Ето и самото обръщение, заснето в базата в Бракли и публикувано в туитър:

Next stop, ! @LewisHamilton has some last words before heading off to the #AusGP! #DrivenByEachOther @F1 pic.twitter.com/sGKRZCf5U1