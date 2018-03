Време е за плейофи! Марица посреща Берое в първи полуфинал (гледай онлайн)

Шампионките от Марица (Пловдив) започват участието си в плейофната фаза от женската Национална волейболна лига утре. Като първенец на редовния сезон, пловдивският тим стартира директно от полуфиналите, където съперник ще бъде отборът на Берое (Стара Загора). Първият мач е насрочен за 13 март от 18:00 б.в. в зала Пловдивски университет.

Старозагорки, които завършиха редовния сезон на четвърто място със седем победи от 12 мача, се класираха за този полуфинал след два успеха срещу петия Раковски (Димитровград) в четвъртфиналната серия между двата тима. Берое спечели с 3:1 (25:11, 25:22, 18:25, 25:16) в първата среща у дома и с 3:1 (25:22, 25:14, 20:25, 25:17) при гостуването си в Димитровград.

Двубоят във вторник вечерта ще е третият мач между Марица и Берое през този сезон. Двата отбора се срещнаха на 1 ноември в среща от първия кръг. Тогава момичетата на Иван Петков надиграха като гости тези на Страхил Балов с 3:0 (25:21, 25:15, 25:16). Мачът им от осмия кръг се игра на 20 януари в Пловдив и Жълто-сините го спечелиха с 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:18).

Плейофните серии през този сезон се играят до две победи от максимум три мача. Втората среща от полуфинала между Марица и Берое е насрочена за петък, 16 март, в Стара Загора. В случай, че двата тима си разменят по една победа, решаващият трети мач ще е отново в Пловдив на 19 март. Крайният победител от серията ще се изправи срещу победителя от другия полуфинален плейоф, между Левски (София) и ЦСКА (София), в последната битка за шампионската титла на 22, 25 и евентуално 28 март.

