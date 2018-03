Европейски футбол Легенда на Ливърпул плю по фенове след дербито, после се извини 12 март 2018 | 15:29 - Обновена 0 0 0 1 8



'Скай Спортс" нарече "неприемливи" действията на Карагър. Той често коментира мачове заедно с Гари Невил, който е бивш футболист на Манчестър Юнайтед. Джейми Карагър стана телевизионен коментатор и анализатор след отказването си от футбола през 2013 година. Totally out of order & Ive apologised personally to all the family this evening. I was goaded 3/4 times along the motorway while being filmed & lost my rag. No excuse apologies. https://t.co/ofrNfiwhYH — Jamie Carragher (@Carra23) March 11, 2018 Бившият футболист на Ливърпул и настоящ телевизионен коментатор Джейми Карагър се извини, след като видео показа как той плюе към момиче от собствената си кола. 40-годишният бивш английски национал е участвал в разговор с хора от съседен автомобил, когато се прибирал към вкъщи след края на двубоя между Манчестър Юнайтед и Ливърпул миналата събота, спечелен от "червените дяволи" с 2:1.Видеото, публикувано от няколко британски медии, ясно показва как Карагър изпуска нервите си и плюе. Във въпросния видео клип може да се види как бащата на момичето казва: "2:1, нещастен Джейми." "Извиних се лично на семейството още тази вечер", написа Карагър в профила си в социалната мрежа "Туитър".'Скай Спортс" нарече "неприемливи" действията на Карагър. Той често коментира мачове заедно с Гари Невил, който е бивш футболист на Манчестър Юнайтед. Джейми Карагър стана телевизионен коментатор и анализатор след отказването си от футбола през 2013 година.

