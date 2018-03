Новият болид на Супер Формула премина успешно през въздушния тунел

Новия болид на Супер Формула с името Dallara SF19 премина успешно през тестовете във въздушния тунел преди дебюта си в шампионата през 2019 година. След пет сезона със SF14, организаторите на сериите прибегнаха до нужни и значителни промени. Намеренията им са Супер Формула да станат най-бързите автомобилни серии след Формула 1, а сигурността да отстъпи място на скоростта.Шасито отново бе поверено на италианския конструктор Dallara, а схеми на бъдещия автомобил бяха показани още през октомври. Дизайнът им е доста агресивен и взаимстван отчасти от новото поколение болиди във Формула 1. Най-осезаемата промяна е в по-ниското задно крило, а шарповидните елементи придават още по-зрелищен вид на автомобилите.

Прави се всичко възможно състезателните коли да бъдат олекотени. Предишното шаси заедно с пилота тежеше 660 килограма в сравнение със 734-те килограма на настоящия болид от Формула 1, включващ т.нар. "ореол". За сигурността в Супер Формула е помислено с нов по-устойчив кокпит дизайн.

"Аеродинамичните резултати показаха обещаващи данни относно възможностите на ускоряване, притискане, аеро баланс, охлаждане и изпреварване", разкри програмният мениджър на Dallara Фабио Грипа.

Japan Race Promotion, organizing body of Super Formula unveiled SF19. window tunnel testing photo. and it will be hit the track at Fuji Speed Way coming July. pic.twitter.com/PeUP6MFDgM