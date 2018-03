Ето какви са изводите на Пирели от зимните тестове

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели сподели основните изводи, които са направили след зимните тестове в Барселона. Директорът на компанията Марио Изола заяви, че осемте дни на "Каталуния" определено са им дали представа за разликите или припокриването между отделните типове смеси.

"Има 0,7 секунди разлика между хиперсофт и ултрасофт, което отговаря на нашите очаквания". Изола допълни, че втората седмица е била много по-продуктивна, но и през първите дни заради лошото време отборите са имали възможност да изпробват гумите за мокра настилка. Изводите, които са направили, са на база на данните от всички отбори, съпоставен с тестовете в Абу Даби след края на миналия сезон.

С изключение на гумите медиум, всички останали са преправени за 2018. Пирели отчитат стъпка на подобрение от 0,8 секунди на всеки тип софт спрямо медиум. Себастиан Фетел направи неофициална най-бърза обиколка на "Каталуния" с новите хирепсофт гуми.

.@PirelliSport reveals its findings about the relative speed advantages offered by their different 2018 compounds. https://t.co/8R2rRcfQaE