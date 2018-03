Моторни спортове Маркес давал съвети на новобранците в MotoGP 12 март 2018 | 13:59 - Обновена 0 0 0 0 0

Marc Marquez had a small crash earlier, by the looks of it, he tried to save it! #MotoGP https://t.co/CdRLOg3HBZ pic.twitter.com/uRPmjEB17Z — EverythingMotoGP (@EvrythingMotoGP) February 18, 2018 Новобранецът в MotoGP този сезон Франко Морбидели вярва на думите на световния шампион Марк Маркес, че катастрофите и паданията са най-добрия учител в кралския клас. Италианецът от академията на Валентино Роси встъпва в най-високия клас на мотоциклетизма като шампион в междинния клас Moto2. Според него, за да разбереш лимита на машината, единственият начин е да паднеш с нея. "Обикновено мразя да падам с мотора, в Moto2 това почти не ми се случваше. Сега обаче разбирам, че това е нормално. Трябва да натиснеш докрай и да достигнеш лимита, а тогава е много лесно да катастрофираш", сподели Франко. "Марк ни учи, че това е нормално. Той говори с нас и ни каза, че това е правилният начин". Marc Marquez has shown Honda's #MotoGP riders that they "have to crash" to get the best out of its tricky bikehttps://t.co/VSgQXKLg15 — Autosport (@autosport) March 10, 2018

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

