Фетер се доближи до 93 метра на копие

Хана Малишик (Беларус) спечели хвърлянето на чук при дамите със 72.62 м.



Състезаващият се като неутрален атлет Александър Лесной се поздрави с успеха в тласкането на гюле, след като изпрати уреда на 21.32 м. Той победи поляка Михал Харатик, който зае второто място с 21.18 м. Трети се нареди Боб Бертемес от Люксембург с 20.56 м.

