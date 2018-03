Хорнер в задочен спор с Волф за горивото във Ф1

Кристиан Хорнер влезе в задочен спор с Тото Волф, който нарече "стратегическа грешка" решението на Ред Бул да използват различно гориво от техния доставчик на двигатели Рено. Шефът на Мерцедес Ф1 изказа следното мнение: "Стратегическа грешка е да заложиш на търговската сделка, вместо да се придържаш към същата спецификация на горивото и маслото, с която работи доставчикът на двигателя".

Волф добави още: "Караш с други настройки на пистата, от което нищо не научаваш. Усложняваш си живота, ако имаш различни настройки. Това е философия".

Ред Бул използва Ексон Мобил, но Рено са с БиПи/Кастрол.

Хорнер, обаче, не е на същото мнение и не вижда никакъв проблем. "Виждам, че Тото много е коментирал по въпроса. Според нас, не става дума за недостатък, а за предимство. Горивото, което използваме, спечели три победи миналата година".

Шефът на Ред Бул допълни още, че наистина използването на различно гориво изисква повече тестове на двигателя с динамометри, но това просто качва цената.

"Нямаше да го правим, ако не виждахме полза от това" завърши Хорнер.

Christian Horner says opting to run a different fuel to engine supplier Renault is not a "strategic mistake" as Mercedes counterpart Toto Wolff has suggested. #F1 #Formula1 #F1News #MV33 #DR3 #F1Testing pic.twitter.com/eKdlRDZuqU