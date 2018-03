Тенис Григор Димитров почти сигурно остава №4 след Индиън Уелс 12 март 2018 | 12:18 - Обновена 0 0 0 1 9



Зверев като цяло бе доста неубедителен срещу 85-ия в света, въпреки че поведе с пробив за 4:2 в първия сет. Слабият сервис и многото грешки изиграха лоша шега на германеца, който позволи обрат. Същото се случи и в третия сет, когато той дръпна с 4:1. Последваха обаче пет поредни гейма за Жоао Соуза и нов обрат за 6:4 и класиране за следващия кръг.



Григор Димитров почти сигурно ще остане №4 в света, въпреки ранното си отпадане на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс. Българинът загуби първия си мач във втора поредна надпревара, като този път непреодолимо препятствие за него се оказа испанският ветеран Фернандо Вердаско, който го елиминира с 6:7(4), 6:4, 3:6. Неговият преследвач в ранглистата Александър Зверев обаче също отпадна. Тази нощ германецът отстъпи пред Жоао Соуза с 5:7, 7:5, 4:6, а на него му трябваше четвъртфинал, за да измести Григор.Зверев като цяло бе доста неубедителен срещу 85-ия в света, въпреки че поведе с пробив за 4:2 в първия сет. Слабият сервис и многото грешки изиграха лоша шега на германеца, който позволи обрат. Същото се случи и в третия сет, когато той дръпна с 4:1. Последваха обаче пет поредни гейма за Жоао Соуза и нов обрат за 6:4 и класиране за следващия кръг.Все още заплаха за четвъртото място на Григор е австриецът Доминик Тийм, който в момента е шести с 3810 точки или 825 точки по-малко от българина. Той обаче трябва да спечели титлата в Индиън Уелс (1000 точки), за да измести Димитров.