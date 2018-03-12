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Виктория Волей победи Раковски, 15-годишният Владимир Гърков с дебют при мъжете

12 март 2018 | 12:08
Виктория Волей победи Раковски, 15-годишният Владимир Гърков с дебют при мъжете

Виктория Волей (Пловдив) завърши на трето място редовния сезон в Група В на мъжката Висша лига.

Възпитаниците на треньора Атанас Митрев победиха Раковски 1964 (Севлиево) с 3:0 (25:18, 25:19, 25:21) гейма в мач от последния 14-и кръг, който се игра в препълнаната зала на СУ „Цар Симеон Велики“ в Пловдив.

Официален дебют за мъжкия отбор на Виктория Волей направи 15-годишният Владимир Гърков.

Пловдивчани приключиха с актив от 19 точки (6 победи и 6 загуби) и ще участват в предстоящите плейофи.

Виктория Волей игра в състав:

Тодор Димитров, Любослав Телкийски, Алберт Албаадж, Петър Шойков, Стоян Димитров, Иван Стоичков, Петко Иванов – либеро, (Мирослав Димитров, Дамян Огнянов, Владимир Гърков, Атанас Голев - либеро).

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