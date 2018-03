Това е концептът BMW M8 Gran Coupé (снимки и видео)

BMW представиха концептуалния си модел, наречен М8 Gran Coupe - луксозен спортен автомобил с четири врати. Също като BMW Concept Серия 8, и BMW Concept M8 Gran Coupé представя новия език на формите на BMW, фокусиран върху ярката игра с повърхностите, който още по-силно от досега подчертава динамиката чрез каросерията на автомобила. Малкото, прецизни линии подчертават графичното оформление на повърхностите.

„BMW Серия 8 ще бъде новият връх в палитрата на BMW и ще съчетава най-високото ниво на спортен дух и елегантност. BMW Concept M8 Gran Coupé дава поглед към най-екзотичния и въодушевяващ вариант на новото BMW Серия 8“, казва Адриан ван Хойдонк, ръководител на BMW Group Design.

Характерната ниска и широка форма на BMW Concept M8 Gran Coupé още на пръв поглед обещава изключителни динамични възможности. Мускулесто моделираните повърхности и прецизните контури на предния капак подсказват за скритата под тях мощ. В графиката на предната част се разпознава лицето на новото BMW Серия 8. Контурите на двойната бъбрековидна радиаторна решетка се разширяват към пътя и по този начин подчертават ниския център на тежестта на автомобила. Също като при ранните купета на BMW елементите на бъбрековидната радиаторна решетка са обгърнати от рамка и образуват голям, единичен елемент. Фаровете са разположени малко по-високо от бъбрековидната радиаторна решетка, поради което тя визуално изглежда по-ниска, което допълнително подчертава ниската стойка на автомобила над пътя. Контрастната, златиста рамка на бъбрековидната радиаторна решетка придава ексклузивност на предната част. Вътре във фаровете познатата от състезателния автомобил M8 GTE светлинна техника оформя характерното лице с четири очи в една динамична, хексагонална интерпретация и съчетава в този детайл елементите от модерните моторни спортове с високото качество. Внушителните въздухозаборници от CFRP контролирано отвеждат въздуха натам, където е необходимо.



Профилът – елегантността среща мощната прецизност

Още отдалеч пропорциите подчертават динамичния характер на BMW Concept M8 Gran Coupé. Дългото междуосие, дългият преден капак, плавната линия на покрива и късата задна част очертават елегантно-спортния силует на купе. Емоционалната работа с повърхностите достига своя връх в областта на раменете, зоната на задната колона над задните колела. Тук покривът прелива под формата на елегантно моделирани пластини в задната част. Мускулесто изпъкналите арки на калниците под тях визуализират задвижващия момент на задната ос. Меките преходи между повърхностите излъчват страст, докато силното стесняване на раменете в тази област в комбинация с широката следа дефинира атлетичността. Като истинско BMW M и BMW Concept M8 Gran Coupé се оборудва с покрив от CFRP, който осигурява по-нисък център на тежестта както визуално, така и физически, а също и с аеродинамично оптимизирани странични огледала. Преливащото от зелено до сиво-синьо в зависимост от ъгъла на светлината лаково покритие „Salève Vert“ оптимално разгръща играта на повърхностите и в комбинация със златистата графика на прозорците и типичните за М хриле придава, както и златистите спирачки, джанти и М двойни ауспухови накрайници придава на автомобила една колкото впечатляваща, толкова и уникална досега визия.

The icon of Gran Performance.

