Пол Ламбърт: Гуардиола е най-добрият мениджър в света

"Разбирам защо е на върха в своята професия, защото неговата работа е пред очите ми. Той го направи в Барселона и в Байерн, а сега и в Сити. Късметът тук няма нищо общо. Гуардиола изгради отбор в Мюнхен, който помиташе всичко по пътя си. Да, не спечели Шампионската лига, но пък го направи във всички други турнири", каза Ламбърт.



Гуардиола спечели 14 купи за четири сезона с Барселона и седем за три години в Мюнхен. 47-годишният каталунец остана без трофей в първия си сезон в Манчестър, но през миналия месец спечели купата на Лигата, докато води с 13 точки в първенството. В крайна сметка Сити има да спечели още четири мача от последните си девет, за да бъде шампион.



"Някои хора обясняват успехите му в Барселона и Байерн с наличните футболисти, но и тях трябва някой да ги тренира. Трябва човек, който да ги накара да вярват в неговите разбирания за играта. Той създаде цяла футболна философия. Направи го и в Барселона, който беше най-силният отбор, който някога съм гледал. Бяха невероятни", заяви още Ламбърт. Стоук допусна най-тежкото си поражение през сезона именно срещу Сити, който спечели със 7:2 на "Етихад". "I'll never criticise any manager, I know what it's like to have the weight of the world on your shoulders."



