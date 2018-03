Бейзбол Филаделфия изненада всички със $75 млн. за Ариета 12 март 2018 | 09:38 - Обновена 0 0 0 0 2



Според различни източници началната стойност на сделката е $75 млн., от които гарантираната заплата за 32-годишния десничар е $55 млн. за първите два сезона. Ариета ще получи $30 млн. през 2018 г. и $25 млн. през 2019 г., след което ще има право да разтрогне и отново да стане свободен агент, отказвайки се от полагащите му се $20 млн. за 2020 г.



After a long stay on the market, Jake Arrieta is finally coming off the board. He's set to join the #Phillies on a three-year, $75MM deal https://t.co/vuNEHl9gDt pic.twitter.com/aSaPirdwYo — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) March 11, 2018

"Филитата" пък могат да блокират тази клауза, ако преждевременно удължат контракта за още два сезона (2021-2022) с минимално годишно възнаграждение от $20 млн. Договорената максимална стойност за последните 2 г. е $30 млн. на сезон, като тя зависи от броя започнати мачове и представянето на стартера в анкетата "Сай Йънг". Възможният най-голям размер на сделката е $135 млн. за 5 сезона.



Смелият ход на Филаделфия е изненадващ с оглед на представянето на тима през последните години. Шампионът на МЛБ за 2008 г. няма сезон с положителен баланс от 2011 г. насам, а през миналата година завърши на последно място в Източната дивизия на Националната лига с пасив 66-96.



The Phillies have reportedly signed 2015 NL Cy Young winner Jake Arrieta.



Arrieta had the 2nd-best ERA in baseball (2.08) from 2014-15, but hasn't been quite as dominant during the last 2 seasons (3.30). pic.twitter.com/ipRxPCt9iT — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 март 2018 г.

Самият Ариета отбеляза регрес във формата си през последните два сезона, след като през 2015 г. безапелационно спечели "Сай Йънг" в НЛ. В онази кампания асът на "мечетата" постигна баланс 22-6 с 1,77 ERA, след което допринесе с 18-8 и 3,10 ERA в шампионската 2016 г., за да завърши престоя си в Чикаго с 14-10 и 3,53 ERA през 2017 г.



В общо 128 мача за Къбс (2013-2017) Джейк Ариета натрупа актив 68-31 с 2,73 ERA. Общо в кариерата си във Висшата лига, започнала в Балтимор Ориолс (2010-2013), десничарят има баланс 88-56 с 3,57 ERA и 1070 страйкаута.



Един от последните топ играчи в морето на свободния пазар в МЛБ – Джейк Ариета, намери неочакван пристан. Питчерът, който през последните 5 сезона бе част от Чикаго Къбс и през 2016 г. помогна на "мечетата" да прекъснат вековното чакане на титлата от Световните серии, се съгласи на 3-годишен договор с Филаделфия Филис.Според различни източници началната стойност на сделката е $75 млн., от които гарантираната заплата за 32-годишния десничар е $55 млн. за първите два сезона. Ариета ще получи $30 млн. през 2018 г. и $25 млн. през 2019 г., след което ще има право да разтрогне и отново да стане свободен агент, отказвайки се от полагащите му се $20 млн. за 2020 г."Филитата" пък могат да блокират тази клауза, ако преждевременно удължат контракта за още два сезона (2021-2022) с минимално годишно възнаграждение от $20 млн. Договорената максимална стойност за последните 2 г. е $30 млн. на сезон, като тя зависи от броя започнати мачове и представянето на стартера в анкетата "Сай Йънг". Възможният най-голям размер на сделката е $135 млн. за 5 сезона.Смелият ход на Филаделфия е изненадващ с оглед на представянето на тима през последните години. Шампионът на МЛБ за 2008 г. няма сезон с положителен баланс от 2011 г. насам, а през миналата година завърши на последно място в Източната дивизия на Националната лига с пасив 66-96.Самият Ариета отбеляза регрес във формата си през последните два сезона, след като през 2015 г. безапелационно спечели "Сай Йънг" в НЛ. В онази кампания асът на "мечетата" постигна баланс 22-6 с 1,77 ERA, след което допринесе с 18-8 и 3,10 ERA в шампионската 2016 г., за да завърши престоя си в Чикаго с 14-10 и 3,53 ERA през 2017 г.В общо 128 мача за Къбс (2013-2017) Джейк Ариета натрупа актив 68-31 с 2,73 ERA. Общо в кариерата си във Висшата лига, започнала в Балтимор Ориолс (2010-2013), десничарят има баланс 88-56 с 3,57 ERA и 1070 страйкаута.

Още по темата

0 0 0 0 2 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 285 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1