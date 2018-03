Тенис Джокович капитулира пред 109-ия в света 12 март 2018 | 09:02 - Обновена 0 0 0 0 4



Джокович, който се завърна на корта след лечение на контузия в лакъта, изигра изключително слаб последен сет срещу 109-ия тенисист в ранглистата на АТР. Американската легенда Джим Къриър описа играта на сърбина в третата част като "пълна капитулация".



Daniel does it!



In the biggest win of his career, 25-year-old qualifier Taro Daniel - ranked No. 109 - shocks five-time winner Novak Djokovic 7-6(3) 4-6 6-1 to move into the 3R#BNPPO18 pic.twitter.com/hoEYhTlLLY — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2018

"Въпросителните около него ще стават все по-големи и по-големи. Чудехме се известно време как ще изглежда той след операцията и как ще реагира ръката му по време на игра и стрес, но днес проблемът беше в главата и сърцето му. Не очаквах да видя това", каза той за "Тенис Ченъл".



Самият Джокович донякъде потвърди това: "Чувствах се така, сякаш това е първият ми мач на тура. Странно. Загубих изцяло ритъм в последните две седмици, в които лекувах контузия. Радвам се, че се върнах толкова бързо на корта, но не се чувствах добре. Бях изнервен и направих твърде много непредизвикани грешки."



Career best win!@tarodaniel93 upsets 5x champion Novak Djokovic 7-6(3) 4-6 6-1 to reach Indian Wells third round. #BNPPO18 pic.twitter.com/b7hgqoMCXc — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2018

