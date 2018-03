Хонда се използвали само 1 двигател за целия втори тест

Техническият директор на Хонда Ф1 Тойохару Танабе е окуражен от резултатите в Барселона, след като Торо Росо завърши подготовката почти без проблеми. Отборът е използвал един и същи двигател за целия втори тест.

STR13 премина стабилно през общо осемте дни на пистата "Каталуния", като единствените повреди бяха свързани със спирачната система (ден 2) и аномалия в данните за двигателя в последния ден.

"Използвахме един и същ двигател за целия втори тест" заяви Танабе. "Затова беше разочароващо да открием аномалията в данните толкова късно. Решихме да спрем, защото нямаше да има време да анализираме проблема и да върнем колата отново на пистата".

Танабе каза още, че са изпълнили почти всичко по програма, както и че са доволни от доброто начало на сътрудничеството с Торо Росо.

