Мотоциклетна легенда почина внезапно

Мотоциклетната легенда Ралф Валдман почина днес на едва 51 години. Германецът е бил намерен мъртъв в къщата на родителите си, а причината да смъртта е сърдечен удар.

Пилотът е едни от най-успешните германци в световния мотоциклетизъм с 20 победи на името си по време на професионалната си кариера между 1986 и 2002 година. През сезон 2009 направи и кратко, но недотам успешно завръщане в шампионата.

Победата му през 2000-ата година на "Донингтън парк" в клас 250сс се смята за една от най-страхотните за всички времена, след като Ралф стига до нея в последния завой след изоставане от почти цяла обиколка.

В последните години Ралф работеше с Eurosport за покритието на MotoGP.

We are sorry to hear of the death of former multiple-Grand Prix race winner Ralf Waldmann



Our thoughts are with his friends and family at this time #RIPWaldi pic.twitter.com/eJB8OYgbT0