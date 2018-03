Отново груба грешка от Крис Мийк на рали Мексико (видео)

За втора поредна година британският пилот на Citroen Крис Мийк допусна груба грешка на рали Мексико в заключителната му фаза. Преди дни припомнихме как през сезон 2017 той излезе от пътя метри преди финала и за малко не изпусна победата, докато се лута из паркинг. Този път Мийк допусна грешката си още в първия етап от последния неделен ден в Мексико.

Пилотът изгуби от управление своя автомобил на хлъзгав десен завой и излезе от пътя, като се наложи фенове да му помогнат да продължи участието си. Той завърши етапа на 40 секунди зад Дани Сордо с Hyundai и изгуби и второто място в общата подредба в Мексико в полза на Сордо, като изоставането му вече е над 20 секунди. Автомобилът на британеца загуби и задното си аеродинамично крило, но въпреки това Мийк е оптимист, че ще запази поне третата си позиция. На 22.9 секунди зад него се движи втори пилот с Hyundai – Андреас Микелсен.

SS20: Meeke - Drama for the Citroën driver as he slides wide on the cobble stones close to the end of the stage and rolls his C3 on to its side. He's going again with the help of some spectators. His third place could be gone. #WRC