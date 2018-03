Ожие отмъкна лидерството от Себастиан Льоб на рали Мексико (видео)

Световният шампион във WRC Себастиен Ожие отмъкна лидерството от завърналия се в рали автомобила ветеран Себастиан Льоб и ще стартира последния състезателен ден като фаворит за победата с преднина от завидните 35 секунди. Ожие заемаше пето място преди съботните етапи в Мексико, но четири успеха, добра скорост и някои проблеми на конкуренцията го изстреляха на челна позиция.

A stunning drive has seen @SebOgier and Julien Ingrassia take the lead of @RallyMexico - transforming a 31 second deficit into a 35.9 second advantage at the head of the field!



