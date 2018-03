Зимни спортове Филаделфия взе победа след пет поредни загуби 11 март 2018 | 11:35 - Обновена 0 0 0 0 0 No questions here. #WPGvsPHI pic.twitter.com/nnLwXLcfCR — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 10, 2018



Бостън вкара четири безответни гола в третия период и обърна гостуващия Чикаго със 7:4, за да запише шеста поредна победа. Дейвид Крейчи се разписа два пъти, а Брайън Джонта и Шон Кюрали добавиха по гол. Ерик Густафсон завърши с гол и две асистенции за Чикаго, който падна за пети път в седем двубоя. Six points in five games for @giostyle21 – including today's game-winner. pic.twitter.com/OC1fMHRwj4 — Boston Bruins (@NHLBruins) March 10, 2018 Филаделфия прекъсна серия от пет поредни загуби след 2:1 над гостуващия Уинипег. Клод Жиру и Андрю МакДоналд вкараха за домакините, а стражът Петр Мразек парира 27 изстрела. 19-годишният финалндски талант Патрик Лаине реализира 40-ото си попадение за сезона, а Конър Хелебайк отрази 33 шайби, но Уинипег прекъсна серията си от четири последователни победи.

