НБА Шарлът прекъсна негативна серия срещу Финикс 11 март 2018 | 11:00 0 0 0 1 0 Your @WORXTools #Drilling3s moments of the game #PHXatCHA #buzzcity pic.twitter.com/V84MsjNUnc — Charlotte Hornets (@hornets) March 11, 2018



Далас спечели последователни победи за първи път от три месеца, след като надделя над гостуващия Мемфис със 114:80. Харисън Барнс се отличи с 25 точки, а Джей Джей Бареа и Дъг МакДермът добавиха по 20 точки за тексасците, които за последно спечелиха поредни мачове в лигата на 9 и 10 декември. Мемфис допусна 17-а поредна загуба, което е най-лошата серия на тима от сезон 2000/2001 и третата най-слаба в историята на клуба. Дилън Бруукс вкара 17 точки за гостите, които са последни в лигата с 18 победи и 48 поражения. 41 Moments of Dirk: @swish41 passed Rolando Blackman to become the franchise’s all-time scoring leader on March 8, 2008! @FoxSportsSW



Check out all 41 moments here: https://t.co/Hb1tsUEio9 pic.twitter.com/Upo9svH1Hn — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 11, 2018 Дуайт Хауърд се отличи с 30 точки, 12 борби и 4 блока при успеха на Шарлът над гостуващия Финикс със 122:115. Никола Батюм допринесе с 29 точки, 12 борби и 7 асистенции, а домакините прекъснаха поредица от пет поражения. Седем баскетболисти на гостите завършиха с двуцифрен актив, като най-резултатен беше Трой Дениълс със 17 точки. Финикс загуби за 16-и път в последните си 17 двубоя.Далас спечели последователни победи за първи път от три месеца, след като надделя над гостуващия Мемфис със 114:80. Харисън Барнс се отличи с 25 точки, а Джей Джей Бареа и Дъг МакДермът добавиха по 20 точки за тексасците, които за последно спечелиха поредни мачове в лигата на 9 и 10 декември. Мемфис допусна 17-а поредна загуба, което е най-лошата серия на тима от сезон 2000/2001 и третата най-слаба в историята на клуба. Дилън Бруукс вкара 17 точки за гостите, които са последни в лигата с 18 победи и 48 поражения. 0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 411

1