Бойни спортове Уайлдър: Затвор за хванатите с допинг 10 март 2018 | 16:52 0 0 0 0 4 Шампионът на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър призова хванатите с допинг спортисти да бъдат пращани в затвора. Той призова да има още по сурови наказания за подобни атлети. „Много пъти съм говорил какво мисля за това – каза американският боксьор. – Тези момчета дават пари, след което се връщат на ринга. Парите, това е най-важното нещо в бокса. Жалко е, че продължава отново и отново. Те правят всичко, за да получат предимство над другите боксьори. Рискуваме нашия живот на ринга, а допингът и стероидите могат да променят моя противник. Тези, които вземат допинг, трябва да бъдат вкарани в затвора. За съжаление, когато имаш пари, политиката и системата са такива, че е безсмислено да се бориш.“ Wilder: Povetkin doping is like coming to a fight with a knifehttps://t.co/DdkwZSgDC8 — Tim Dahlberg (@timdahlberg) May 17, 2016 В последния си мач Уайлдър победи Луис Ортис, който два пъти е хващан с допинг.

