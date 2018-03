Бойни спортове Дионтей Уайлдър: Не само ще победя Джошуа, но и ще го нокаутирам 10 март 2018 | 16:16 - Обновена 0 0 0 0 12 Шампионът на Световния боксов съвет (WBC) в тежка категория Дионтей Уайлдър (40-0, 39 КО) е изгключително уверен, че ще сложи край на победната серия на Антъни Джошуа (20-0, 20 КО), когато един ден двамата премерят сили на ринга. През миналата седмица Уайлдър се възстанови от катастрофален седми рунд, за да нокаутира претендента Луис Ортис в десетия, преминавайки през най-трудното предизвикателство в своята кариера. Джошуа пък ще се изправи пред своето най-голямо предизвикателство на 31 март, когато ще излезе за обединителна битка с шампиона на WBO Джоузеф Паркър (24-0, 18 КО) в Кардиф (Уелс). "I'll fight @anthonyfjoshua anywhere in the world. You can put us on Mars, when we colonize that, I'll be ready to fight him there too!" — @BronzeBomber



READ STORY : https://t.co/W29M5jc0P0 pic.twitter.com/VnMZ9W1NWW — PBC (@premierboxing) 7 март 2018 г. Уайлдър вярва, че Паркър може да поднесе изненадата и да победи Джошуа, но признава, че ще стиска палци за британеца, за да може двамата след това да поставят началото на преговорите за голяма обединителна боксова среща през есента. "Искам да се бия с най-опасния боксьор в тежка категория. Искам да се бия с Джошуа и не само ще го победя, но и ще го нокаутирам. Това е двубоят, това е най-голямата среща в живота ни, това е най-голямата битка в историята! Това ще се случи, всичко, което трябва да направите, е да се биете", заяви Уайлдър. "Всичко е толкова просто. Успех на 31 март, надявам се да победиш. Нека след това да дадем на света това, което иска. Нека да дадем на света един епичен двубой, който ще бъде отбелязан в историческите книги за години напред. Нека направим среща, за която ще говорят поколение след поколение", добави американецът. Talk that talk before the fists collide https://t.co/QA9T7C99Eq pic.twitter.com/Z5FlTkrgf0 — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 9 март 2018 г.

