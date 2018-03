Триумф на младостта

Youth served on Day 3:



16yo Amanda Anismova d Pavlyuchenkova

18yo Marketa Vondrousova d Konta

19yo Aryna Sabalenka d Kuznetsova

19yo Caroline Dolehide d Cibulkova

20yo Naomi Osaka d Radwanska



And a great showdown between 20yos Ostapenko and Bencic, won by RG Champ. #BNPPO18