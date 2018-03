Тенис Квитова изравни най-дългата победна серия в кариерата си 10 март 2018 | 14:45 0 0 0 0 0

After 3:18 @Petra_Kvitova comes back to defeat Putintseva, 6-7, 7-6, 6-4, for her 14th consecutive win! #BNPPO18 pic.twitter.com/sNg4me2dx2 — WTA (@WTA) March 9, 2018

Чехкинята обаче направи цели 78 непредизвикани грешки, сред които 18 двойни от начален удар (една от които при мачбол), като й трябваха 3 часа и 17 минути за победата. Деветата поставена в схемата в Индиън Уелс никога в кариерата си до момента не е прескачала полуфиналите в пустинята, като това е осмият й опит да го направи. Тя има шест победи над тенисистки от топ 10 през сезона досега, но срещу 81-ата в световната ранглиста направи несравнимо повече грешки от когато и да било. I enjoyed being back here so much, I thought I should stay out on the court as long as possible



Thanks for all your support and birthday wishes, especially the nice videos P3tra #BNPPO18 pic.twitter.com/kJVwO4Os1Z — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 10, 2018 Възраждащата се Петра Квитова постигна 14-а поредна победа през 2018 година, след като драматично осъществи обрат за успеха с 6:7(4), 7:6(3), 6:4 над Юлия Путинцева във втори кръг на тенис турнира от сериите Premium Mandatory в Индиън Уелс.Чехкинята обаче направи цели 78 непредизвикани грешки, сред които 18 двойни от начален удар (една от които при мачбол), като й трябваха 3 часа и 17 минути за победата. Деветата поставена в схемата в Индиън Уелс никога в кариерата си до момента не е прескачала полуфиналите в пустинята, като това е осмият й опит да го направи. Тя има шест победи над тенисистки от топ 10 през сезона досега, но срещу 81-ата в световната ранглиста направи несравнимо повече грешки от когато и да било.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2129

1