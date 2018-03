Тенис Джокович: Знам, че не съм фаворит, както преди 10 март 2018 | 14:05 0 0 0 0 0



“В момента основната ми цел е да се чувствам уверен на корта и да възвърна игровия си ритъм. През последните девет месеца играх само четири мача и се надявам, че няма да изпитвам болки по време на двубой. Винаги съм се представял на високо ниво в Индиън Уелс. Трябваше да отложа операцията си след Australian Open, а оттогава не съм имал особено много време за възстановяване, но мисля, че успях да се оправя.

Stretching with Novak Djokovic 3-8-18 @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/dCK7xHhKIf — LaWanda (@lawanda50) March 9, 2018

Естествено е, че не мога да си поставям същите цели, като преди. Преди две-три години всичко беше различно, не говоря само за позицията си в световната ранглиста. Все пак, ще направя всичко, за да победя и да се стремя да постигна възможно най-добрите резултати”, каза Джокович.



В първи кръг в Индиън Уелс сърбинът ще се изправи срещу японеца Таро Даниел, а после жребият потенциално може да го срещне със сериозни съперници като Кей Нишикори, Хуан Мартин дел Потро, Марин Чилич, Александър Зверев и евентуално дори Роджър Федерер на финала. Good to see Novak Djokovic out on the practice courts! #BNPPO18

